W ostatniej chwili zdjęto jego program. "Znów Smoleńsk"

Głośny program Pospieszalskiego w TVP poruszył znanego lekarza

"Czy ktoś wie co się dzieje? Nie ma programu", "Będzie w ogóle program? Bo na tvp3 leci ten smoleński film, taki sam co na tvp info", "Gdzie ten program? Znów Smoleńsk", , "Miało być o skutkach zdalnego nauczania, a jest o Smoleńsku" - pisali internauci.

Zaledwie tydzień temu program publicystyczny stał się powodem dyskusji rozpoczętej przez posłankę PiS. Joanna Lichocka skrytykowała odcinek, w którym zaproszeni goście krytykowali politykę rządu wobec pandemii . W tej sprawie skierowała list do prezesa TVP Jacka Kurskiego oraz do Rady Mediów Narodowych.

"W mojej opinii program służył upowszechnianiu nieprawdziwych i niezweryfikowanych naukowo tez, które podważały wysiłki rządu i lekarzy w walce z epidemią oraz uderzały w zaufanie do aktualnej wiedzy medycznej. Program był jednostronny i nierzetelny, a jego celem było uderzenie w zaufanie do szczepień, stosowania obostrzeń i metod leczenia chorób wywołanych COVID-19 oraz rozpowszechniania różnych szarlatańskich teorii uderzających w zaufanie do działań państwa w walce z epidemią" - napisała posłanka w liście, który opublikowała na Twitterze.