"Walking Dead": rusza proces po śmierci kaskadera. Producenci umywają ręce

John Bernecker miał 33 lata i prawie 100 ról kaskaderskich na swoim koncie. Zginął na planie "Walking Dead", co zdaniem producentów serialu było nieszczęśliwym wypadkiem wynikającym z zaniedbania Berneckera.

John Bernecker zmarł 13 lipca 2017 r. Po feralnym upadku został natychmiast przewieziony do szpitala i podłączony do respiratora. Początkowo obrzęk mózgu zdawał się zmniejszać, niestety stan kaskadera uległ nagłemu pogorszeniu, co doprowadziło do zgonu dzień po wypadku.