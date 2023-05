Waldemar Milewicz wierzył, że prawdziwy reporter musi być w centrum wydarzeń. Kula dosięgła go w Iraku

Milewicz zginął 7 maja od postrzału na drodze, niedaleko za Bagdadem. To była jego kolejna wyprawa do "jądra ciemności". Wcześniej widział piekło m.in. w Kambodży, na Bałkanach, w Somalii, Abchazji i Czeczenii. Strach nie był obcy, ale nie miał wiele zrozumienia dla korespondentów, którzy się boją i redukują swoje relacje do minimum. On wolał iść "na maksa".