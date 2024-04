Waldek z "Rolnik szuka żony" zna jedna z uczestniczek nowej edycji. Ma dla niej przestrogę

Chociaż to jeden z hitów ramówkowych stacji, TVP "częstuje" swoich widzów nim tylko raz w roku. Fani "Rolnik szuka żony" chcieliby oglądać popularny program (jego oglądalność to kilka milionów!) w każdej ramówce, ale z uwagi na to, że produkcja chce zapewnić ładne zdjęcia w letniej aurze, emitowany jest tylko jesienią i zimą.