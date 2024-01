Waldek i Dorota z "Rolnik szuka żony" wciąż razem. "Największe szczęście"

Gdy uczestnik "Rolnik szuka żony" i jego wybranka nie mogli się dotrzeć i wciąż się spierali, on tracił kontrolę nad sobą i pokazywał swoją najgorszą stronę. Trochę to trwało, zanim zrozumiał, że jego miejsce jest u boku Doroty, "odprawionej" wcześniej kandydatki. Oboje ogłosili to podczas finałowego odcinka, który był nagrywany jesienią.