Walczyła o uniknięcie niepełnosprawności. Pomogli jej rodzice. Teraz się rewanżuje

Agnieszka i Piotr Słupscy od 30 lat prowadzą rodzinną kwiaciarnię. Biznes ten wypełnia im większość życia, przez co nie mają zbyt wiele czasu na zajmowanie się swoi mieszkaniem. Jak sami twierdzą, od lat nie mieli sił na jakiekolwiek remonty, a wspólne wakacje pozostawały raczej w sferze marzeń.

Zgłaszając swoich rodziców do programu Michalina podkreślała, że to dzięki ich ciężkiej pracy w dzieciństwie niczego im nie brakowało. A bardzo trudny okres pogorszenia zdrowia ich córki, na zawsze scementował głębokie relacje zawiązane między nimi. Wdzięczna Michalina od lat chciała się odwdzięczyć swoim bliskim za poświęcenie jakie jej oferowali, kiedy więc usłyszała o programie Telewizji WP, od razu zgłosiła ich do "Remontu w prezencie".