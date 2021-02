Wachowicz pokazała zdjęcie z młodości. Jest niczym Amazonka

Ewa Wachowicz kojarzona jest głównie z programów kulinarnych, ale nie wszyscy mogą pamiętać, że zrobiło się o niej głośno za sprawą wyborów miss. A jednak właśnie konkurs piękności dla niej okazał się przepustką do kariery. Gdyby nie zdobyła w 1992 r., korony Miss Polonia , to być może dziś nie byłaby jedną z najpopularniejszych "szefowych kuchni" w telewizji. Jej konto na Instagramie śledzi 163 tys. osób.

Nie powinno to nikogo dziwić – Wachowicz postrzegana jest jako uosobienie smaku i stylu. Celebrytka w tym roku skończy 51 lat, ale nie da się ukryć, że czas się dla niej zatrzymał i wciąż wygląda młodo. Dobrym potwierdzeniem tego będzie zestawienie któregoś z jej obecnych zdjęć z najnowszym postem. Wachowicz udostępniła fotki z czasów swojej młodości. Widzimy ją na nich z koniem.

Wachowicz upomina celebrytki: "Nie ulegam modom na diety. Jem mądrze"

"Tak przy niedzieli...przeglądam stare albumy... Miłości do koni nauczył mnie mój dziadek Jan (więcej o tym piszę w autobiografii ‘Wszystkie korony’), jeździecką pasję kontynuuje córka Ola. Radość. Czy udało się wam zarazić swoją pasją wasze pociechy?" – czytamy w opisie. Wachowicz dostała do posta takie hashtagi jak "modelka", "stare dobre czasy", "wiecznie młoda" czy "kiedy to było".