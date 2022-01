W TVP tego nie zobaczysz. Posiedzenia komisji ds. Pegasusa nie będą transmitowane

- Przysłuchując się obradom senackiej komisji ds. Pegasusa trudno nie odnieść wrażenia, że cel jest jeden: udowodnić z góry założone tezy, które mają uderzać rząd Prawa i Sprawiedliwości i te tezy postawione przez totalną senacką większość są dwie. Pierwsza to taka, że rząd miał zakupić system do inwigilacji Pegasus, którym miał działać na niekorzyść partii opozycyjnych przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. A druga z góry założona teza, która jest tutaj uskuteczniana, to informacja, jaką podają przedstawiciele komisji i wezwani świadkowie, jakoby system Pegasus miał zostać zakupiony niezgodnie z prawem - twierdził reporter TVP Info.