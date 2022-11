W TVP jest skreślona. Kurdej-Szatan mówiła o powrocie do stacji

W ostatniej rozmowie z Jastrząb Post celebrytka wypowiedziała się na temat ewentualnego powrotu do TVP. Kurdej-Szatan zdradziła, czy otrzymała już jakąś propozycję. - Nie pojawiła się i na pewno w najbliższym czasie nie pojawi. To nie do końca chodzi o to, kto jest tam prezesem - powiedziała. Nawiązała tym samym do faktu, że na początku września Jacek Kurski przestał być szefem TVP. Zastąpił go Mateusz Matyszkowicz.