W sieci zawrzało po emisji "Uwagi!". TVN wydał oświadczenie

We wrześniu 2021 r. na wąskiej drodze między Jezioranami a Barczewem doszło do zderzenia dwóch aut. Jedno z nich było prowadzone przez łódzkiego adwokata Pawła Kozaneckiego, drugim jechały matka z córką. Obie kobiety straciły życie. Z kolei druga strona wypadku komentowała na nagraniu w sieci, że "to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach". Po rozpętaniu medialnej burzy adwokat długo nie zabierał głosu w mediach, aż do wczoraj, gdy został bohaterem "Uwagi!".