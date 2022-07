W Rosji stali się wrogami nr 1. Wrócili przed kamery, a wcześniej wydali oświadczenie

"Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, obywatele Rosji muszą mieć dostęp do niezależnych, prawdziwych informacji. Dlatego tak ważny był nasz powrót na antenę. My, jak tysiące innych obywateli, chcemy końca tej wojny i zejścia Rosji z drogi katastrofy i autodestrukcji na drogę rozwoju. Chcemy wykorzystać naszą platformę do zjednania ludzi, którzy myślą podobnie, bez względu na to, gdzie teraz są: czy z własnych powodów zostali w Rosji, czy tych, którzy musieli uciec" - dodali na koniec oświadczenia.