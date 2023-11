W "Rolnik szuka żony" wielkie zaskoczenie. Aż cztery razy szukał miłości w telewizji

Rolniczka postanowiła tego dnia pożegnać Mateusza, nie poświęcając nawet czasu na spotkanie jeden na jeden. Już na etapie eliminacji wydał jej się zbyt delikatny, za mało zdecydowany. Mimo to postanowiła go zaprosić do siebie, po czym irytowała się, że jest... dokładnie taki sam. Mateusz z typowym dla siebie spokojem zareagował na te złe wieści i życzył jej powodzenia.