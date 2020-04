W remaku "Columbo" porucznika zagra kobieta? Jest jasna deklaracja

W tytułowego Columbo wcielał się z przerwami od 1968 do 2003 r. Serial doczekał się 69 odcinków i rzeszy fanów na całym świecie – był wielokrotnie emitowany również przez polską TV.

Teraz okazuje się, że kto inny ostrzy sobie zęby na rolę ekscentrycznego policjanta. Chodzi o Natashę Lyonne, 41-letnią aktorkę, która zdobyła rozpoznawalność dzięki serialom Netfliksa - "Orange Is the New Black", a później "Russion Doll".