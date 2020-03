W Polsce nakręcono serial o epidemii. Jest już pierwszy zwiastun

Niewielką wyspę na Morzu Północnym zamieszkuje mała społeczność. Jej życiem wstrząsa wybuch epidemii śmiertelnego wirusa. To bardzo niebezpieczna mutacja grypy, która rozprzestrzenia się w mgnieniu oka. Wyspa zostaje odcięta od świata, a na ulice wkracza wojsko. Ta fikcyjna historia opowiedziana w niemieckim serialu "Sløborn" niestety okazała się bardzo bliska rzeczywistości .

Co ciekawe, serial był realizowany w Polsce. Dostał dofinansowanie z PISF-u w ramach z systemu zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych.

Na planie pracował polski rekwizytor, a realizację wspierała łódzka firma Tempus Film. W obsadzie znaleźli się głównie niemieccy aktorzy, mi. in: Alexander Scheer, Wotan Wilke Möhring, Laura Tonke czy Roland Møller. Ale w serialu zagrali też polscy statyści.

Zdjęcia kręcono od października do grudnia 2019 r., a fikcyjną wyspę Sløborn zagrały między innymi Puck i Jastarnia, które mieszkańcy tamtejszych okolic z pewnością rozpoznają w zwiastunie serialu.

Najbardziej jednak uderza to, jak pokazano epidemię. Zwłaszcza dziś, gdy na świecie szaleje koronawirus.

Podczas gdy lokalną społeczność stopniowo ogarnia panika, państwo postanawia zrobić wszystko, by wirus nie wydostał się z wyspy. Wysyła tam uzbrojone od stóp do głów wojsko, które odcina mieszkańców od reszty świata.

W miarę jak wirus się rozprzestrzenia, pojawia się coraz więcej ciał, które są zbiorowo wkładane do trumien przez służby w specjalnych kombinezonach. Co będzie z nimi dalej, możemy się tylko domyślać. Ale rodzina tych zmarłych raczej nie ma co liczyć na pojawienie się na pogrzebie.