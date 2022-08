Viki Gabor w koreańskiej telewizji. Zaśpiewała dla widzów również po polsku

Viki Gabor swoją karierę rozpoczęła w 2018 roku biorąc udział w drugiej edycji programu "The Voice Kids". Dotarła w nim do samego finału, gdzie zajęła drugie miejsce. Rok później reprezentowała nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Wraz z piosenką "Superhero" okazała się bezkonkurencyjna i zajęła pierwsze miejsce. Rok później wydała debiutancką płytę "Getaway (Into My Imagination)", a obecnie przymierza się do premiery drugiego krążka.