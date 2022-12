Viki Gabor o dziwnych sytuacjach na koncertach. Raz na scenę wtargnął nieproszony fan

Viki przyznała również, że czasami zdarzają się ciekawe propozycje ze strony jej wielbicieli. Raz fan przyszedł na jej koncert z transparentem: "Umów się ze mną na randkę". - Zobaczyłam to ze sceny i od razu powiedziałam mu, że to się nie uda. Ale on czekał na mnie po koncercie, licząc, że zmienię zdanie. Raz jeszcze wyjaśniłam mu, że nie jestem zainteresowana. On wtedy poprosił, żebym go chociaż zaobserwowała na Instagramie. Stwierdziłam, że to mogę zrobić. Dałam mu więc follow i podkreśliłam, że możemy być znajomymi i tyle, żeby na nic więcej nie liczył. Ale to była dziwna sytuacja - wyznała Viki Gabor.