Viki Gabor ma 15 lat i zarabia krocie. Co robi z fortuną?

Viki Gabor wzięła udział w drugiej edycji "The Voice Kids". W finale programu w 2019 r. przegrała z AniKą Dąbrowską, zajmując drugie miejsce. Ale to właśnie Viki okazała się największą zwyciężczynią tamtej edycji. Po programie wygrała bowiem krajowe eliminacje do Eurowizji Junior w "Szansie na sukces". I triumfowała w 17. finale Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci.