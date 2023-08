"Va Banque" zaskoczyło widzów. Aż pisali o błędach

"Nie miałem pojęcia, że troll ma coś wspólnego z wędkarstwem, podałbym taką odpowiedź będąc jednak przekonanym, że chodzi o coś innego", "Ale, że troll to od wędkarstwa? Tego nie wiedziałam" - można przeczytać pod zdjęciem finalisty na Facebooku. A co ma wspólnego trolling i wędkarstwo? Trolling to metoda połowu ryb drapieżnych, która polega na tym, że ciągnie się przynętę za łodzią lub wędką na żyłce, imitując tym samym ruch ryb. Tak sprowokowana drapieżna ryba rzuca się do ataku na przynętę. Kiedyś ta metoda była niedozwolona w Polsce - być może stąd brak wiedzy o niej wśród wielu oglądających "Va Banque".