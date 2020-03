"Utracone dzieci Atlanty" - zagadka uprowadzeń i morderstw dzieci wraca po 40 latach

Po zaginięciu dwóch nastolatków i odnalezieniu ich ciał w mieście stopniowo narastał strach, co doprowadziło do pośpiesznego oskarżenia i skazania 23-letniego Wayne’a Williamsa. Nastąpiło oficjalne zamknięcie śledztwa pomimo wielu pytań, które nadal pozostają bez odpowiedzi.

Ważnym kontekstem sprawy były napięcia rasowe i spory polityczne, które doprowadziły do wzrostu napięcia w Atlancie i zmian w całym kraju, a obecnie skłoniły do zadania nowych, nurtujących wszystkich pytań. Twórcy dokumentu zaprosili przed kamerę ekspertów i głównych uczestników ówczesnych wydarzeń. Z ich relacji wyłania się obraz społeczności dotkniętej ogromną tragedią, której członkowie od 40 lat walczą o sprawiedliwość dla swoich dzieci.

Premiera serialu dokumentalnego "Utracone dzieci Atlanty" ("Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children") odbędzie się w HBO GO 6 kwietnia. Tego dnia na platformie streamingowej pojawi się pierwszy odcinek produkcji. Kolejne części będą dodawane co tydzień, w poniedziałki.