Utarł nosa Julii Wieniawie? Pan Savyan z "Mam Talent!" odpowiedział jurorce

Mimo iż Pan Savyan rozbawił jurorów "Mam Talent!" do łez, ostatecznie nie przekonał ich do dalszego udziału w show. Do białoruskiego komika dość sceptycznie podeszła zwłaszcza Julia Wieniawa, głośno zastanawiając się, dla kogo tworzy swoje przeboje. Uczestnik w końcu postanowił odpowiedzieć jurorce na swoim Instagramie, a fani Savyana z miejsca pokochali to nagranie.