"Urwis" w Kinie WP Pilot. Doskonały seans dla całej rodziny

Kino WP Pilot to świetne rozwiązanie dla widzów tęskniących za kinem. Podczas gdy na platformach streamingowych dominują klasyki i filmy powtarzane do znudzenia przez różne stacje telewizyjne, serwis streamingowy Wirtualnej Polski stawia na nowości. Niektóre nie zdążyły wejść na polskie ekrany przez koronawirusa, inne doczekały się niedawno wydań na DVD. Ale tylko Kino WP Pilot gwarantuje najniższą cenę (12,90 zł za "bilet") i komfort oglądania wybranego filmu bez uciążliwych reklam.

W sobotę 2 maja o 16:00 właśnie w Kinie WP Pilot zostanie wyemitowany "Urwis". To najnowsza animacja producentów "Shreka" w reżyserii Kevina Johnsona, animatora odpowiedzialnego za sukces takich kultowych filmów, jak " Stalowy gigant " czy "Tygrys i przyjaciele".

Dlaczego warto zaprosić domowników na seans "Urwisa"? Bo to porywająca komedia , w której śledzimy przygody psa z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów.

Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i drapanie za uchem. Niestety jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z dnia na dzień rozpieszczony kanapowiec Urwis traci dach nad głową i jedyną bliską osobę.

Sam w dzikim, pełnym niebezpieczeństw świecie musi nauczyć się panujących tam reguł: na kogo warknąć, a komu pomerdać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego przyjaciela. Trzeba przyznać, że sam sobie nie ułatwia zadania, bo wszystkich wokół traktuje z wyższością i niechęcią.

Czeka go więc trudna szkoła życia, dopóki nie zrozumie, że zamiast pokazywać kły lepiej wyciągnąć do innych łapę. Na szczęście spotka na swojej drodze pewną początkującą piosenkarkę, która co prawda mieszkanko ma malutkie, ale serce wielkie. Ten duet będzie prawdziwym przebojem!