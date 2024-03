Urbańska zaczęła narzekać na zasady "The Voice Kids". "To jest w ogóle bez sensu"

Natasza Urbańska narzeka na zasady programu. "To jest w ogóle bez sensu"

W 10. odcinku "The Voice Kids" Julia Sionek zaśpiewała utwór "The Snow" Lenki. Uczestniczka zdołała odwrócić wszystkie trzy fotele. Widok ten sprawił, że młoda wokalistka na chwilę zaniemówiła, jednak zdołała dokończyć swój występ. Natasza, Cleo, Tomson i Baron byli zachwyceni wykonaniem Julii i zachęcali ją do wstąpienia do ich drużyn. W pewnym momencie na zasady programu zaczęła narzekać Natasza Urbańska.