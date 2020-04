"Unorthodox": Shira Haas to prawdziwa twardzielka. Scenę z goleniem głowy zafundowali jej na początek

Unorthodox – Shira Haas o scenie z goleniem głowy

– To było niezłe otwarcie na początek. Ale potem sobie pomyślałam, że nie byłoby dobrze z tym czekać. Nie potrzebuję czekać i myśleć sobie: "O mój Boże, za 10 dni to się wydarzy". To sprawiło, że rzeczywiście przywiązałam się do roli. To był hardkorowy start, ale naprawdę zrozumiałam postać. To scena, która ma tylko jakieś 20 sekund. Ale naprawdę widzisz niemal cały jej konflikt – bo ona nie może się doczekać swojego życia małżeńskiego i jest naprawdę podekscytowana i szczęśliwa. Ale też jest bardzo przerażona i żegna się z dzieciństwem – mówi.