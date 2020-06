"Ulepszenie". Najlepszy film na Netfliksie, którego nie widziałeś

ZOBACZ: zwiastun filmu "Ulepszenie"

O czym jest "Ulepszenie"?

Cyberpunk po kosztach

Film w reżyserii pochodzącego z Australii Leigha Whannella, grał m.in. w "Pile", a ostatnio wyreżyserował świetnego "Niewidzialnego człowieka", to mokry sen fanów cyberpunka spod znaku "Łowcy androidów", "Akiry", "The Ghost in the Shell", a także powieści Philipa K. Dicka czy Williama Gibsona.