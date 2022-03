Ukraińska dziennikarka do Borisa Johnsona: "Boisz się lecieć do Kijowa"

- Prosimy o zakaz lotów dla rosyjskich samolotów, a w odpowiedzi słyszymy, że to sprowokuje III wojnę światową. Ale jaka jest alternatywa panie ministrze? – dopytywała dziennikarka. - Patrzeć, jak nasze dzieci, zamiast samolotów, bronią NATO przed bombami i pociskami? […] Tu w Polsce mamy samoloty i system ochrony strefy powietrznej, NATO ma taki system. Mógłby on chronić również przynajmniej zachodnią część Ukrainy. Tak, by te kobiety i te dzieci mogły podejść do granicy […].