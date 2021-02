Udzielił komentarza TVP. Kiedy zobaczył materiał, musiał zareagować

- Ciężko o tym mówić, czy opowiadać. Te emocje są bardzo konkretnie i niekoniecznie miłe - mówi do kamery pan Ludwik Bednarz, mieszkaniec Opola.

"Pan redaktor wraz z kamerzystą poprosili mnie o wypowiedź, gdy podszedłem, aby obejrzeć instalację 'Bez tytułu', która jako kolejna pojawiła się w cyklu 'Co robić czekając?'" – tłumaczy Bednarz.

"Treść mojej wypowiedzi została nie tylko wyrwana z kontekstu, ale też 'wycięta' ze zdania, które de facto miało zupełnie inny wydźwięk . Jednym słowem, moja wypowiedź została nie tylko zmanipulowana, ale też moje intencje odwrócone o 180 st., a wszystko po to (jak zrozumiałem), żeby potwierdzić tezę felietonu, że 'mieszkańcy Opola są zbulwersowani krzyżem użytym w tej instalacji i jego obsceniczną oprawą' " – utrzymuje mężczyzna, który w rozmowie z reporterem przedstawił bogatą interpretację dzieła.

"[…] najpierw stwierdziłem, że można tu budować pewne historie nieoczywiste, że jest to bardzo mocny przekaz – za jakiś czas może zniknąć i człowiek, i jego sztuka, teraz widzimy śmieci cywilizacyjne, potem pozostanie już tylko krzyż na kamieniu. Że można jeszcze inaczej spojrzeć: 'postać' dźwiga ogromny ciężar – kamień, ale też i krzyż itp. Potem dodałem, że wg mnie ta surrealistyczna instalacja bardzo mocno działa na emocje i od razu – kontynuując myśl – dodałem słowa o tych historiach niekoniecznie miłych, ale wyrazistych (to już wycięto). Zakończyłem opinią, że jest to instalacja kontrowersyjna, ale 'cenna'" – kontynuuje.