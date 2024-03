Uderzenie już na sam start. Nowy serial Netfliksa zaczyna się brutalnie

Wszystko zaczyna się w 1960 r., od brutalnej sceny zamordowania jednego z najwybitniejszych fizyków w Chinach. Wszystko dzieje się w trakcie rewolucji kulturalnej w państwie, na oczach jego córki. Dziewczyna zostaje wysłana do obozu pracy, a gdy trafia do tajnej bazy wojskowej, jej działania zmienią losy świata. Poznajemy jej historię równolegle z historiami tzw. oksfordzkiej piątki - wybitnych i wziętych naukowców, których badania także zmieniają ludzkość, a mogą przyczynić się do rozwikłania zagadki pewnej... gry.