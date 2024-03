Uczniowie bez zadań domowych. Dorota Gardias jest na "nie"

- Jestem za pracami domowymi, nie jestem za obciążaniem uczniów. Jeżeli to będzie podpisane, co to zmieni? Co mi da ustawa? Jak zobaczę, że córka nie będzie wiedziała np. co to jest ułamek, to przecież nie włączę Netflixa i nie będę siedziała z nogami założonymi. Większa odpowiedzialność będzie na rodzicach - powiedziała mama Hani.