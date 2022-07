Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabił żonę. Ciało trudno było zidentyfikować

Show trafiło również do Ukrainy. Jedną z uczestniczek została 39-letnia mieszkanka Kramatorska. W programie poślubiła cenionego w Kijowie adwokata. Jak twierdzi miejscowa policja oboje sprawiali wrażenie zakochanych i szczęśliwych. Wiadomo, że do zbrodni doszło w wyniku kłótni. Ofiara została najpierw uduszona, a potem okaleczona z wyjątkowym okrucieństwem. Mąż wyciął żonie język, macicę, nerki i serce, które następnie zamroził. Kończyny odciął, zapakował do walizki i wyrzucił do stawu.