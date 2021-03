Uczestniczka "Milionerów" długo się wahała. Urbański wypalił: "Zapytam wprost"

Zygmunt Chajzer o "Milionerach": Przed telewizorem wygrałbym milion

I jakże to ryzyko się opłaciło! Aureliusz to jeden z bohaterów "Gladiatora" Ridleya Scotta. Urbański, będąc pod wrażeniem odwagi uczestniczki, zachęcił ją do dalszej gry. Jednak przy kolejnym pytaniu nie miała już tyle pewności siebie. Nie była pewna odpowiedzi na pytanie "kiedy Ziemia jest najbliżej Słońca". - Nie mam kół ani intuicji, a 10 tys. zł to już duża kwota… podziękuję ostatecznie za grę – stwierdziła.