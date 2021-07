Uczestniczka "Love Island" nie zna alfabetu. Nie wiedziała, jaka litera jest po "P"

Uczestniczka "Love Island" nie zna alfabetu

Podczas wypoczynku nad basenem kobieta chciała umilić sobie czas wyliczanką liter alfabetu. Wszystko szło świetnie, do czasu... Problemy zaczęły się, gdy Faye dotarła do "P". 26-latka nie wiedziała, jaka literka znajduje się później. Na to natychmiast zareagowały koleżanki, które towarzyszyły uczestniczce w odpoczynku.