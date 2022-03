Uczestniczka "Hotelu Paradise" była w szpitalu. Justyna Michałowska wyznała, że ma nowotwór

Nie ujawniła, co dokładnie jej dolega. - Nie wprowadzam swoich obserwatorów dokładnie w temat, ponieważ są to bardzo delikatne sprawy kobiece, ale nagłaśniam sprawę u siebie na profilu, aby zmotywować kobiety (i nie tylko) do dbania o swoje zdrowie i przede wszystkim o profilaktykę - mówiła w rozmowie z dziennikarką serwisu Dzień Dobry TVN.