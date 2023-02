Jako 15-latka uciekła do ISIS. Dziś błaga o możliwość powrotu

Świeży dokument telewizji BBC rzuca nowe światło na postać Shamimy Begum. Jego twórca, Joshua Baker, skontaktował się z Begum w obozie dla uchodźców w Syrii, gdzie Angielka aktualnie przebywa. Jest to obóz do kobiet i dzieci bojowników ISIS, którzy zginęli bądź siedzą w więzieniach. Pochodząca z londyńskiej dzielnicy Bethnal Green Shamima jest jedną z takich kobiet. Wcześniej odziana od stóp do głów w czador, teraz jest odmieniona - jej nowy image to odsłonięte włosy i czapeczka bejsbolowa oraz dżinsy.