"Ucieczka" HBO: romantyczna historia, która przemienia się w thriller

Jeden sms jest tylko początkiem przygody. Czy to romantyczny zryw, czy wyrachowane posunięcie, może eksperyment? Myśl o tym, by porzucić jednego dnia uporządkowane życie i podążyć za młodzieńczą miłością, wydaje się szalona. W dodatku widmo rozwodu to nie jest najgorsza rzecz, jaka spotka bohaterkę w tej drodze. Bo poza namiętnością, na planie mamy jeszcze torbę pełną pieniędzy, pościg i... więcej nie zdradzimy.