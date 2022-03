U nas Jaromir Nohavica jest już skończony. Tym razem Polacy mu nie podarowali

Słabość do Putina i Kremla to nie jedyna rysa na życiorysie Jaromira Nohavicy. W czasach ZSRR współpracował z czechosłowacką bezpieką, potem otwarcie wspierał ksenofobicznego czeskiego polityka Tomio Okamurę oraz poparł pomysł wysiedlenia czeskich Romów do Indii. Jest też autorem piosenki "Arab macą mą kobietę".