Tyle zarabiają w kilka godzin. Padły konkretne kwoty

Piotra Gąsowskiego ściga w zarobkach Tomasz Kammel. Stawka prezentera to 15 tys. złotych netto + VAT za zaangażowanie do pięciu godzin. Menadżerka Kammela dodała, że prowadzenie imprezy do godz. 23:00 wymaga zapewnienia noclegu: "To jest zobowiązanie, które leży po stronie zamawiającego i jego koszt. Zaznaczamy w umowie, że ma to być hotel nie niższy niż trzygwiazdkowy. Opłacony ze śniadaniem i parkingiem".