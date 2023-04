Tyle kosztują komunie w knajpach gwiazd. Ceny z kosmosu?

Restauracja Stary Dom, warszawski lokal związany z osobą Piotra Adamczyka, ma już coraz mniej wolnych terminów. Ale mniejsze grupy, 6-10 osobowe, z pewnością jeszcze coś dla siebie znajdą. Koszt oferty pierwszokomunijnej w tym lokalu to ok. 250-300 zł od osoby, w zależności od menu. Do wyboru są trzy rodzaje zup, dwa drugie dania, desery. Nie ma jednak możliwości wyboru dań wegetariańskich, ani tym bardziej wegańskich.