Pamiętacie go z programu "Dom nie do poznania" emitowanego na Polsacie. W jego życiu wiele się zmieniło

Ty Pennington, którego na pewno pamiętacie z show "Dom nie do poznania", zaskoczył swoich fanów. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie kobiecej dłoni z wielkim pierścionkiem zaręczynowym na palcu. Z opisu można wywnioskować, że telewizyjny gwiazdor poprosił swoją wybrankę o to, by została jego żoną. A ona się zgodziła. Czemu wiadomość jest tak elektryzująca? Zakochani są ze sobą od 1996 r. Ty poznał Andreę rok wcześniej. Kilkanaście lat temu w wywiadach Pennington tłumaczył, że ślub nie jest im do niczego potrzebny. Wówczas zakochani byli ze sobą od 11 lat i ani myśleli o ceremonii. Po kolejnych 14 wszystko się zmieniło.