Ty Pennigton zmienił się nie do poznania. Od 25 lat odmienia ludziom domy

Ty Pennington jest związany z telewizją od ćwierć wieku. Dał się poznać jako pełen energii i świetnych pomysłów specjalista od przebudowy domów. I choć w tym roku skończy 60 lat, to nic nie wskazuje na to, by myślał o przejściu na emeryturę.