"Twoja twarz brzmi znajomo": wybuchowy finał 13. edycji. Wiemy, kto wygrał

To był niezapomniany odcinek. Uczestnicy udowodnili, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Były owacje na stojąco, łzy, wzruszenia i deklaracje o tęsknocie za wspaniałą przygodą, jaką był udział w programie. A odcinek rozpoczął się od występu finalistów, którzy wcielili się w członkinie zespołu Sister Sledge i wykonali wielki hit "We Are Family". Ekipa show stanęła na wysokości zadania, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Kto wygrał te edycję? Dowiecie się z naszej galerii.