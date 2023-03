"Twoja twarz brzmi znajomo". To on wygrał ostatni odcinek

Pierwsze dwa odcinki programu "Twoja twarz brzmi znajomo" należały do Krzysztofa Ibisza, za to w 3. i 4. odcinku zwyciężył młodziutki Oskar Cyms. Tym razem do oceny jurorskiej dołożyła się Anna Dereszowska, która zastąpiła jednorazowo Małgorzatę Walewską.