"Twoja twarz brzmi znajomo": Pokonała wszystkie gwiazdy. Była bezkonkurencyjna

- Na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Agnieszka Chylińska przeszła do Polsatu. Jest to ogromna radość – zażartował Paweł Domagała i dodał już bardziej poważnie – Tak naprawdę masz mnóstwo energii. Przy tobie nawet Maciek Rock jest oazą spokoju. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wyglądasz, mówisz, jak Chylińska. Super. Cieszę się, że to ty wygrałaś ten casting a nie nikt inny. Zobaczcie, co się jeszcze działo.