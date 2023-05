"Twoja twarz brzmi znajomo": Od początku był faworytem Oskar Cyms zwycięzcą 18. edycji

– Sami pewnie czujecie to w domach, po drugiej stronie, że przede wszystkim szkoda, że to ostatni odcinek. Będę tęsknić za wami. Chciałem wam pogratulować, że jesteście świetnym teamem i ludźmi. Wstaję z szacunku dla was, dla waszej pracy, dla waszych przeobrażeń, bo to jest o tym program. Pięknie było was obserwować i ciebie Julka. Dziękuję ci za wiele piosenek. Dziękuję za wyciągniętą dziś w utworze górę. Czekałem na to. Wzruszające to jest dzisiaj. Dziękuję za wszystkie wasze i twoje występy - zwrócił się do wszystkich Robert Janowski.