"Twoja twarz brzmi znajomo": Mocne nazwisko w składzie. Nowa edycja nabiera kształtów

Nick jest też dobrze znany widzom Polsatu. Kilka lat temu zasiadał w 100-osobowym składzie jurorskim programu "All Together Now", a wcześniej występował w talent show "Fabryka gwiazd". Teraz znów zaprezentuje swój talent wokalny, wcielając się w największe gwiazdy sceny. Czy zachwyci widzów w równym stopniu co Danzel? Przekonamy się niebawem.