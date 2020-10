"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Jeden występ zamurował wszystkich. " To jest nieprawdopodobne!"

W siódmym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie brakowało emocji, a występy uczestników oszałamiały jurorów i publiczność. Poziom wykonań był naprawdę wysoki.

Siódmy odcinek zaczął Filip Gurłacz, który wcielił się Bruno Marsa i zaśpiewał jego hit "Locked Out of Heaven". – Filip, ty powinieneś każdą imprezę otwierać! Za grube, ciężkie pieniądze! Jesteś iskrą radości, młodości - taką jak Bruno Mars i fantastycznie, że przypadł tobie – zachwycała się Kasia Skrzynecka.

Kamila Boruta zmieniła się w barwną Cyndy Lauper w znakomitej balladzie "Time After Time". – Kamila, ja przed tym występem wpisałem w translatorze Google'a, co znaczy z niemieckiego na polski Lauper i wyskoczyło mi - świetny. Myślę, że teraz Google powinno zmienić słowo niemieckie – jak wpisujesz świetny, to Boruta wyskakuje – wyraził swoje uznanie Adam Strycharczuk.

– Było to tak naturalne, jakby było twoje własne i w tym leży największa siła tego występu – chwaliła wokalistkę Małgorzata Walewska.

Natalia Avelon w rytmie reggae z przebojem "One Love" wprowadziła klimacik Boba Marleya. – Głos brzmiał […] w taki uśmiechnięty, słoneczny sposób, tak jak on śpiewa […], szedłem za tobą razem z tą piosenką […], fantastycznie – ocenił Kacper Kuszewski.

– Ja cię kocham, dziewczyno, za twój pozytyw, twoją niesamowitą dobrą energię - ekscytowała się Kasia Skrzynecka i dodała: - Dziękuję ci, że jesteś taka kochana, cudowna!

Marta Gałuszewska przeistoczyła się w artystkę, która zaliczyła najgłośniejszy polski debiut ostatnich lat - fenomenalną sanah z hitem "Szampan". – Wiem, że sanah jest wykształcona muzycznie i to słychać też w jej śpiewaniu. Ma wielką świadomość i wokalną, i muzyczną (…) to jest właśnie taki klimat i taka muzyka, której ja bardzo chętnie słucham, także ciebie dzisiaj też słuchałam z przyjemnością. Gratuluję i pięknie – podsumowała wykonanie Marty Małgorzata Walewska.

Materiały prasowe Marta Gałuszewska jako sanah w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo (Materiały prasowe)

– Twój występ zaśpiewany naprawdę 1:1 dokładnie głosem sanah – mówiła Kasia Skrzynecka.

Czadoman poskromił swój gejzer emocjonalny. Wcielił się w liryczną Magdę Umer i wykonał utwór "Oczy tej małej". Po tym występie dopiero po chwili ciszy rozległy się gromkie brawa. Małgorzata Walewska od razu wstała i długo była oszołomiona: – To jest nieprawdopodobne! Adaś, jesteś świadkiem, siedzieliśmy tutaj przed chwilą i co ci powiedziałam, że to się nie uda […].

– Ja czułem więcej emocji niż z tego Czadomana, który ogniem zionie ze sceny – zachwycał się Adam Strycharczuk.

– To jest absolutnie mistrzowskie dzieło i bardzo jestem ciekawa, jak Magdzie Umer będzie się to podobało – dodała Małgorzata Walewska.

Gosia Andrzejewicz zawładnęła sceną jako przebojowa wokalistka Meghan Trainor w piosence "Dear Future Husband". – Tu było tyle czynności do precyzyjnego wykonania […], musiałaś w odpowiednim momencie stanąć w odpowiednim miejscu, w tym wszystkim utrzymać się w postaci i głosie […]. Rzecz, której mi odrobinę zabrakło to jeszcze więcej kuszenia mężczyzn […] Odwagi, jesteś boska, kochamy cię, naprawdę! – komentował Kacper Kuszewski.

– Wokalnie jesteś bez zarzutu, jak zwykle. Już nas rozpieściłaś, jeśli o to chodzi – dodała Walewska.

Materiały prasowe Gosia Andrzejewicz jako Meghan Trainor w "TTBZ" (Materiały prasowe)

Maurycy Popiel stał się współtwórcą polskiej sceny alternatywnej - Tomkiem Lipińskim (Tilt) w przeboju "Jeszcze będzie przepięknie". – Jeżeli chodzi o sposób ruszania się, to byłeś łudząco podobny, ale wokalnie […] najbliżej byłeś w refrenach z tą manierą głosową i z tą niedbałością […]. Trudno tej piosence zarzucić melodię […]. To jest piosenka na wyraz i ten wyraz uchwyciłeś wspaniale – oceniała Małgorzata Walewska.

Na koniec Karol Dziuba wystąpił jako lider zespołu U2 – Bono w hicie "Beautiful Day". – To była dzisiaj twoja piosenka, to był twój piękny dzień i muszę ci powiedzieć, że nawet się wzruszyłem – nie skąpił pochwał Kacper Kuszewski. – Zwracałem uwagę na detale w śpiewaniu i powiem ci, że one były […] u ciebie to samo się działo. To był super występ, jeden z twoich lepszych – zaznaczył Adam Strycharczuk.

Materiały prasowe Karol Dziuba jako Bono z U2 w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (Materiały prasowe)

Po głosowaniu jurorów na pierwszym miejscu w tabeli była Kamila Boruta, ale po doliczeniu głosów uczestników najlepsza była Marta Gałuszewska i to ona wygrała odcinek. Czek na 10 tys. zł przekazała Fundacji OmeaLife, która zajmuje się pomocą kobietom z rakiem piersi i profilaktyką.