Brat Cembrzyńskiej o alkoholizmie i melinie u siostry. Jest reakcja

Ale to nie wszystko. Z konta aktorki miało zniknąć 100 tys. dolarów, a przelewu miał dokonać brat zmarłego męża Cembrzyńskiej. - On wiedział, że ja wiem, że okradł moją siostrę. I nasze stosunki się jednego dnia zmieniły - opowiadał brat gwiazdy, któremu zależało na ubezwłasnowolnieniu siostry. Szwagier aktorki zaprotestował i zabrał Cembrzyńską do siebie. Od tamtej pory 83-latka mieszka na Kaszubach ze szwagierką.