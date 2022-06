TVP wesprze organizacje LGBT. Tak zdecydował sąd

KPH oraz osoby pokazane w filmie postanowiły zgłosić sprawę do sądu. We wtorek 21 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że TVP naruszyła ich dobra osobiste. Zakazane będzie rozpowszechnianie filmu "Inwazja". Co więcej, Telewizja Polska musi na swój koszt opublikować przeprosiny.