TVP upamiętniła Krzysztofa Respondka. Rozmowy z jego bliskimi łamią serce. "Straszna strata"

14 stycznia w TVP Katowice wyemitowano specjalną audycję poświęcona Respondkowi. Tak ją zapowiadano: "Wielokrotnie gościł na antenie TVP Katowice i rozśmieszał wszystkich do łez. Od 22 grudnia wiemy, że już więcej do żadnego programu nie przyjdzie. Ale to On będzie bohaterem najbliższego wydania 'Dej pozór'. O Krzysztofie będą opowiadać jego przyjaciele, znajomi i współpracownicy: Krzysztof Hanke, Robert Talarczyk, Magdalena Piekorz, Olga Bończyk, Michał Bajor, Grzegorz Poloczek, Maciej Pieprzyca, Piotr Kupicha. Będą fragmenty archiwalnych programów, jego skecze, piosenki i bardzo dużo dobrych wspomnień".