TVP upamiętni Krawczyka koncertem na żywo z publicznością. Poznaliśmy listę artystów

Niespełna dwa miesiące po śmierci Krzysztof Krawczyk zostanie upamiętniony podczas specjalnego koncertu "Pamiętam Ciebie z tamtych lat - The best of Krzysztof Krawczyk". Transmisja na żywo pojawi się na antenie TVP1 w niedzielę 30 maja o godz. 20.15.