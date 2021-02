Koniec popularnego serialu. Gwiazda przekazała smutne wieści

Fani serialu TVP "O mnie się nie martw" mogą przeżyć szok. Jedna z gwiazd produkcji, Katarzyna Ankudowicz, poinformowała o zakończeniu produkcji.

"O mnie się nie martw" był emitowany na TVP2 od 2014 do 2021 r. Powstało 13 sezonów, na które składa się łącznie 169 odcinków. To właśnie ta produkcja zrobiła z Pawła Domagały gwiazdę (grał Krzysztofa Małeckiego do ubiegłego roku). Przez kilka grała w niej także Joanna Kulig – wcielała się w główną bohaterkę, Igę Małecką. Historia, w której zderzają się dwa światy: zwykłych ludzi żyjących od pierwszego do pierwszego oraz bogatych prawników, szybko zaskarbiła sobie widzów.

Jedną z osób, które grały od samego początku w serialu, jest Katarzyna Andukowicz. To właśnie ona niestety przekazała fanom "O mnie się nie martw" smutne wieści. Aktorka zrobiła to za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Joanna Kulig odrzuca role, żeby być z dzieckiem: "Nie zdecydowałam się na duży film amerykański"

"Tydzień temu wreszcie mogłam zagrać żonę @stefanpawlowski_official. Króciutko niestety, bo na zdjęciach próbnych. Rozmawialiśmy o @omniesieniemartw_tvp, co to będzie, co to będzie... i już dziś wiemy, że to koniec. Ostatecznie i na zawsze. Smutno, wiadomo. Tym bardziej, że nie było szansy się na to przygotować, podziękować, wyściskać, popłakać. Cóż, ponoć ważne jak kończysz, a nie zaczynasz..." – napisała aktorka wcielająca się w postać Marty Piątek.

W dalej części swojego wpisu wspomniała o początkach serialu. Między innymi o tym, że początkowo to ona miała zagrać Igę. "A początki były malownicze! Zdjęcia próbne do głównej roli Igi, którą ostatecznie zagrała @joannakulig_official , może nawet już wtedy obsadzona. Dla mnie pani sekretarka Marta na pocieszenie. Pamiętam jak się wtedy wściekałam... pokochałam Igę od pierwszego przeczytania, podobnie jak później Asię w tej roli. Pani Marta miała być to postać na dwa-trzy odcinki, tak później usłyszałam od autorek serialu" – dodała.

Na koniec aktorka napisała o współpracy z resztą obsady oraz o atmosferze na planie serialu. Ta była rodzinna. "Doskonali partnerzy @paweldomagala i @karoldziuba91 , i wiele wiele super spotkań. I dużo dużo radości! Było też sporo nerwów, napięć, smutków, żalów, pożegnań, wiadomo, jak to w rodzinie. Zgromadziliśmy też przez te 6 lat sporą rodzinę przed telewizorami, dziękuję Wam kochani, za zawsze ciepły i uważny odbiór!" – czytamy.

Jak się można było spodziewać, internauci zareagowali na słowa aktorki z ogromnym zaskoczeniem i smutkiem. "Serioooo..? Nie wierzę że to koniec. Uwielbiałam ten serial", "O nieeee...to był mój ulubiony serial" - dominują tego typu komentarze.

Przypomnijmy, że Andukowicz to aktorka, która ma spore doświadczenie w telewizji. Pojawiła się m.in. w serialach "Plebania", "M jak miłość", "Bulionerzy", "Ojciec Mateusz" czy "Komisarz Alex". Obecnie można ją zobaczyć w "BrzydUli 2".